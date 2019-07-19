Ястребиные совята родились в Ленинградском зоопарке впервые за 30 лет

Ястребиные совы, как правило, не встречаются на территории Северо-Запада РФ. Фото: https://vk.com/spbzoopark

Ястребиные совы, как правило, не встречаются на территории Северо-Запада РФ. Фото: https://vk.com/spbzoopark

Птенцы появились на свет еще в мае, но сейчас окрепли и вовсю летают по вольеру.

Ленинградский зоопарк приглашает жителей Санкт-Петербурга посмотреть на ястребиных совят, которые родились в Северной столице впервые с 1987 года.

Сотрудники зоопарка рассказали 19 июля, что на самом деле первый птенец появился на свет еще 9 мая. После этого родились еще двое и сейчас уже окрепли, летают по вольеру и сделались почти неотличимы от родителей Ирги и Тони.

Ястребиные совы распространены на территории Евразии и Северной Америки, но на Северо-западе, как правило, не встречаются — их ареал обитания в России включает Чукотку, Камчатку, Приморье, часть Алтая и южного Забайкалья.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге выбирают имя для детеныша макаки, родившегося в Ленинградском зоопарке.