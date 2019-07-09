Петербуржцы выбирают имя для детеныша макаки в Ленинградском зоопарке

Представители Ленинградского зоопарка объявили о начале конкурса на лучшее имя для малыша макаки, котора родилась 3 мая.

Малышка родилась в начале мая в семье черных макак Жоржа и Черри. Отмечается, что пол детеныша удалось определить совсем недавно, так как всё это время малышка не отходила от своей мамы.

Недавно маленький макак научился самостоятельно ходить, и сотрудниками зоопарка удалось определить пол новорожденного. Это оказалась девочка.

Ленинградский зоопарк призвал жителей Санкт-Петербурга помочь подобрать для малышки имя. Варианты участники конкурса могут бросать в ящик, расположенный у вольера макак до 30 июля. Итоги будут подведены 1 августа.

Победитель получил памятный приз и приглашение в зоопарк.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург потратит на Экопарк 1,2 млрд рублей.