Петербург потратит на Экопарк 1,2 млрд рублей

Сегодня, 9 июля, стал известен поставщик, победивший в конкурсе на проведение строительных работ Экопарка, который будет расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Данная информация размещена на официальном сайте госзакупок. Отметим, что победитель ООО «Профистрой Северо-Запад» был единственным участником конкурса. Уже в этом году будет выделено 200 млн рублей на подготовительный этап.

Заказчиком выступает ГКУ «Центр комплексного благоустройства». В скором времени между сторонами будет подписан контракт.

Экопарк предполагается разместить на пересечении улиц Камышовой и Яхтенной в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ранее там планировался новый зоопарк.

Новая зеленя зона должна быть построена к октябрю 2021 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что буйный петербуржец угрожал чиновникам при сносе нелегального кафе.