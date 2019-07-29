Сыновья экс-чемпиона России по кикбоксингу считают, что отца убили

Они убеждены, что он не мог совершить грех.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. С родственниками погибшего Сергея Карпенко поговорил телеканал 78.ru. Сыновья погибшего спортсмена заявили, что не рассматривают никаких других версий смерти, кроме убийства. Они рассказали, что их отец был верующим человеком, который не пошел бы на грех – даже несмотря на то, что выглядел он в последнее время потерянным.

В интервью они также вспомнили, что Карпенко вел себя странно перед тем, как его нашли мертвым. Он оставил пакет в машине и просил его передать жене, если вдруг он не вернется. Сыновья убеждены, что у отца были с кем-то разборки.

Дети спортсмена намерены добиться справедливости и наказать преступников, убивших кикбоксера.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застреленного чемпиона по кикбоксингу нашли в Мойке. Тело в реке заметили прохожие около шести часов вечера. После того, как мужчину вытащили из воды водолазы, стало ясно, что мужчина умер не от утопления, а от выстрела в голову.