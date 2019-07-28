Застреленного чемпиона по кикбоксингу нашли в Мойке

Сегодня, 28 июля, стало известно, что накануне вечером у дома 124 по набережной реки Мойке из воды был вытащен мужчина с огнестрельными ранениями.

Тело в реке заметили прохожие около шести часов вечера. После того, как мужчину вытащили из воды водолазы, стало ясно, что мужчина умер не от утопления, а от выстрела в голову.

Погибшим оказался Сргей Карпенко, бывший чемпион России и Германии по кикбоксингу. Карпенко является многократным победителем профессиональных боев, в последнее время он тренировал детей.

По данным «Фонтанка.Ру», ранее сын Карпенко подавал в полицию заявление о его пропаже.

На работе погибшего сообщили, что после 11 утра он вышел из здания на Университетской набережной, оставил свой автомобиль, личные вещи и телефон, предупредил сотрудников, что если он не вернётся, нужно будет позвонить его жене. После мужчина направился в сторону Литейного моста.

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