В Москве найден чемодан с телом девушки внутри

В Москве обнаружили чемодан, в котором спрятано тело убитой девушки-блогерши. Аудитория ее блога в соцсети составляла порядка 80 тысяч человек.

Тело погибшей обнаружил мужчина, который был арендодателем убитой. Она снимала у него квартиру на улице Пырьева в Москве. Мужчине позвонили встревоженные родители девушки — их дочь долгое время не выходила на связь, сообщает РЕН ТВ.

Погибшая была обнаружена в чемодане. У девушки было перерезано горло. Одежды на ней не было. В Москве девушка училась в медицинском вузе и вела блог в социальной сети, ее аудитория составляла около 80 тысяч подписчиков. В блоге она рассказывала об учебе и путешествиях.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по акту совершенного преступления. По одной из версий, ее убили из-за ревности.

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