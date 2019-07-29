Петербуржца уличили в незаконной продаже алкоголя

Мужчине назначили штраф – 250 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурге.

Магазин, в котором незаконно продавали спиртное, находится во Фрунзеском районе на Софийской улице. У предпринимателя не было ни лицензии, ни документов, подтверждающих качество реализуемой продукции. В отношении горе-бизнесмена возбудили дело об административном правонарушении, его уже рассмотрели в Арбитражном суде города. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Весь алкоголь из магазина изъяли и собираются уничтожить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец заплатит штраф в 110 млн рублей за обналичивание денег. Обвиняемый производил оборот денег на общую сумму более 1,5 млрд рублей через фирмы-однодневки. Из этих денег 110 млн рублей получены им только за помощь в обналичивании.