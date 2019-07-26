Петербуржец заплатит штраф в 110 млн рублей за обналичивание денег

Обвиняемый производил оборот денег на общую сумму более 1,5 млрд рублей через фирмы-однодневки. Из этих денег 110 млн рублей получены им только за помощь в обналичивании.

Александр Журов попытался легализовать деньги и заключил со знакомой договор займа на 18 млн рублей, согласно которому она якобы в течение 10 лет возвращала бы ему по 1,5%, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Кировский районный суд признал Журова виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Он приговорен к 3 годам условного срока с испытательным в 3 года, так как у него на иждивении находится 4 ребенка. Кроме того, Журов должен возместить ущерб государству в размере 110 млн рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что УФАС рассмотрел первые жалобы по конкурсу на новогоднее украшение Петербурга.