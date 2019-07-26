УФАС рассмотрел первые жалобы по конкурсу на новогоднее украшение Петербурга

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу рассмотрела первые жалобы на проведение аукциона на украшение города к Новому году.
Жалобы были адресованы организации ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», которая является заказчиком по данному конкурсу. Поступило обращение в УФАС от челябинской компании ООО «Универсал».
По итогу рассмотрения комиссия признала жалобу несостоятельной на первый аукцион, а на второй — обоснованной частично. Установлено, что заказчик потребовал от товара то, что может быть доподлинно известно только после дополнительных испытаний.
Однако предписание в адрес заказчика выдано не было, так как доказать влияние нарушения на результат закупки не предоставляется возможным.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что УФАС приостановило конкурсы на оформление Петербурга к Новому году.