УФАС приостановило конкурсы на оформление Петербурга к Новому году

УФАС приостановило конкурсы на оформление Петербурга к Новому году
Дело было передано в УФАС. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу приостановило конкурсы на заключение контрактов на общую сумму в 31,5 миллион рублей.

Антимонопольщики заинтересовались несколькими конкурсами, которые предполагают выполнение работ по новогоднему оформлению Северной столицы. Это связано с обращением челябинской компании «Универсал», которая заметила, что заказчик сам предоставил потенциальным подрядчикам выбор из взаимоисключающих товаров.

По мнению компании, это говорит о том, что заказчик переложил свои задачи на подрядчиков. «Универсал» отмечает, что СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» размыто сформулировал условия конкурса.

Данный вопрос будет рассмотрен в УФАС завтра, 26 июля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на украшения к Новому году Петербург потратит 100 млн рублей

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