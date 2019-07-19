На украшения к Новому году Петербург потратит 100 млн рублей

В четверг, 18 июля, на официальном сайте государственных закупок появились семь конкурсов на новогоднее украшение Санкт-Петербурга.

На сайте госзакупок было объявлено 7 конкурсов на украшение Северной столицы к Новому году и Рождеству. В роли заказчика выступает СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», сообщает piter.tv.

В общей сложности сумма, которую власть намерена потратить на новогоднее оформление города, составляет порядка 100 миллионов рублей.

Денежные средства будут распределены на световые композиции для уличных фонарей, балюстрад, мостов и городских деревьев. Кроме того, будут закуплены и установлены гирлянды на фасады домов и улиц. Конкурс объявлен до 30 июля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что впервые право аренды хостелов продано на онлайн-торгах в Санкт-Петербурге.