Впервые право аренды хостелов продано на онлайн-торгах в Петербурге

Два хостела появятся в Московском и Адмиралтейском районах. Фото: Pixabay

Два хостела появятся в Московском и Адмиралтейском районах. Фото: Pixabay

В результате проведения первых онлайн-торгов на право аренды помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, появятся два хостела.

Все остальные помещения былы сданы бизнесу под офисы и торговые точки. Результаты первых онлайн-торгов на объекты нежилого фонда были опубликованы на сайте СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», подведомственное ККИ города.

Торги проходили на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом». Под хостелы будут сданы помещения в Московском и Адмиралтейском районах Северной столицы. Первый предложил арендную плату в 2,1 млн рублей в год и будет размещен в «Съезжем доме Московской части», а второй — в 1 млн рублей и расположиться в доме 22 по Новоизмайловскому проспекту.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что капитальный ремонт домов в Василеостровском районе закончен на 60%.