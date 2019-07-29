В Ленобласти рыбалка стала поводом для возбуждения уголовных дел

В Ленобласти рыбалка стала поводом для возбуждения уголовных дел
Фото: pixabay.com

Мужчины рыбачили в местах миграционных путей, что запрещено законом.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем сообщает Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте.

Ленинградец 54 лет рыбачил на резиновой лодке, когда его удалось поймать. На момент пресечения рыбалки мужчина успел поймать 19 судаков. В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов нашли петербуржца, который успел поймать 40 рыб и жителя Ленинградской области с 16 хвостами рыбы.

Все принадлежности для рыбалки у мужчин изъяли. Ущерб, нанесенный ими биологическим ресурсам, оценивается в 500 тысяч рублей. Полиция уже возбудила три уголовных дела.

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет»,

— говорится в сообщении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рыбалка в Отрадном закончилась смертью. Молодой мужчина хотел ловить рыбу около дома пожилого, но тот был не согласен и поплатился за это.

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