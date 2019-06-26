Рыбалка в Отрадном закончилась смертью

Молодой мужчина хотел ловить рыбу около дома пожилого, но тот был не согласен и поплатился за это.

Следственный отдел по г. Кировск СУ СК РФ по Лениградской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство). Мужчину 68-ми лет с явными признаками насильственной смерти обнаружили на берегу реки Тосна в городе отрадное Кировского района Ленобласти, сообщили 26 июня Gazeta.SPb в СУ СК РФ по Ленобласти.

На месте происшествия следователи задержали 24-летнего жителя Петербурга. Его допросили. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи предполагают, что днем 25 июня подозреваемый приехал в Отрадное порыбачить. На берегу он встретил двух местных жителей, которые проживали в непосредственной близости. Произошел конфликт. Молодой мужчина в итоге выхватил нож и нанес им удары в шею 68-летнего мужчины. Тот скончался на месте.

Следователи отмечают, что причиной конфликта могло стать желание подозреваемого ловить рыбу именно в этом месте, в то время погибший был с этим категорически не согласен, потому что рядом находился его дом.

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