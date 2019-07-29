Петербурженка угодила под колеса электропоезда в районе перегона Броневая – Лигово

Женщине успели вызвать карету скорой помощи, но ее не успели довезти до больницы.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. В сообщении сказано, что все случилось в воскресенье в половину второго дня. В районе перегона Броневая – Лигово Санкт-Петербурга электропоезд наехал на 38-летнюю петербурженку. Полицейские уверяют, что она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и никак не отреагировала на сигнал, поданный машинистом.

Известно, что в результате она получила серьезные травмы. Ей вызвали скорую помощь, но врачи не успели спасти ей жизнь – она скончалась уже в машине.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что водитель понесет наказание за наезд на пешеходов. Мужчина ехал на автомобиле по Ланскому шоссе в сторону Коломяжского проспекта. Совершая поворот на перекрестке, за которым был пешеходный переход со светофором, мужчина сбил 4 людей, которые переходили дорогу на положенный свет.