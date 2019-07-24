Водитель понесет наказание за наезд на пешеходов

Водитель понесет наказание за наезд на пешеходов
Совершая поворот на перекрестке, мужчина сбил 4 людей, которые переходили дорогу на положенный свет. Фото: spb.ros-spravka.ru

Прокуратура Приморского района утвердила обвинение в отношении водителя, который в июле прошлого года сбил людей на пешеходном переходе.

Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли нанесение вреда здоровью людей.

Как сказано в следствии, мужчина ехал на автомобиле по Ланскому шоссе в сторону Коломяжского проспекта. Совершая поворот на перекрестке, за которым был пешеходный переход со светофором, мужчина сбил 4 людей, которые переходили дорогу на положенный свет.

Пешеходы получили вред здоровью в разной степени, в том числе есть пострадавший с тяжкой степенью.

Водитель полностью признает свою вину. Дело еще рассматривается Приморским судом, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Мурманском шоссе в вечернее время был сбит пешеход.

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