Водитель понесет наказание за наезд на пешеходов

Прокуратура Приморского района утвердила обвинение в отношении водителя, который в июле прошлого года сбил людей на пешеходном переходе.
Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли нанесение вреда здоровью людей.
Как сказано в следствии, мужчина ехал на автомобиле по Ланскому шоссе в сторону Коломяжского проспекта. Совершая поворот на перекрестке, за которым был пешеходный переход со светофором, мужчина сбил 4 людей, которые переходили дорогу на положенный свет.
Пешеходы получили вред здоровью в разной степени, в том числе есть пострадавший с тяжкой степенью.
Водитель полностью признает свою вину. Дело еще рассматривается Приморским судом, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Мурманском шоссе в вечернее время был сбит пешеход.