Пешехода сбили на Мурманском шоссе

На место приехала “Скорая помощь”, пострадавшего погрузили в машину.

Пешехода сбили на Мурманском шоссе в Ленинградской области. На место приехала машина “Скорой помощи”, пострадавшего погрузили в экипаж на носилках, сообщили очевидцы в социальной сети в пятницу вечером 12 июля.

Авария произошла на 53-м км трассы. Очевидцы передают, что пострадавший остался жив, но о его состоянии пока ничего не известно. ДТП произошло, когда на Мурманском шоссе уже стемнело — возможно, водитель автомобиля просто не разглядел пешехода в сумерках.

За четверг 11 июля в Ленинградской области на дорогах пострадали 11 человек, двое погибли. При этом в Петербурге произошло в 5 раз больше ДТП (68 против 347), но госпитализированных после аварий столько же.

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