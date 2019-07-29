Сторож детского сада набросился на пьяного мужчину с бензопилой

Сторож детского сада набросился на пьяного мужчину с бензопилой
Фото: Pixabay

Обвиняемый заявил, что раненный полез в драку первым.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Росгвардии. Все случилось в Челябинске в воскресенье. Мужчину с окровавленной рукой встретили сотрудники правоохранительных органов – они выяснили, что на него напал сторож детского сада, поранив беднягу бензопилой.

В ходе выяснениям обстоятельств дела удалось допросить обвиняемого. Он признал, что нанес увечья мужчине, но объяснил, как так вышло. Сторож заявил, что папаша пришел в детский сад и требовал вывести ему ребенка. Сотрудник пытался донести до него, что в воскресенье учреждение не работает, на что местный житель отреагировал остро и начал махать кулаками. Сторож уверяет, что хотел бензопилой припугнуть пьяного агрессора.

Раненному оказывают помощь, а сторожа отправили в полицию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в петербургской парадной неизвестный напал на молодого человека с ножом.

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