ДПС поймали две нелегальные «скотовозки» в Кудрово

Жители города Кудрово прозвали «скотовозками» нелегальные автобусы за то, что в салоне микроавтобуса были прорезаны деревянные скамьи в ржавых кузовах.

Сотрудниками Межведомственной транспортной комиссии были отправлены на спецстоянку два микроавтобуса, которые нелегально провозили горожан от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово. За проезд взымалась оплата в размере 35 рублей. Их маршруты дублировали официальные №491 и №596.

«Скотовозки» были остановлены сотрудниками ДПС на Европейском проспекте. Инспекторы отметили, что транспортные средства находятся в ненадлежащем техническом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в Управление по транспорту ЛО.

У одного микроавтобуса использовалась зимняя резина, а у второго не работали осветительные приборы. Кроме того, водители не имели разрешения на перевоз пассажиров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка сломала руку в отделении банка и получила за это компенсацию.