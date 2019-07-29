Петербурженка сломала руку в отделении банка и получила за это компенсацию

Когда она попыталась сесть на стул с колесиками, тот немного отъехал назад, а пострадавшая упала на пол, при этом сломав левую руку. Фото: pixabay

Когда она попыталась сесть на стул с колесиками, тот немного отъехал назад, а пострадавшая упала на пол, при этом сломав левую руку. Фото: pixabay

Женщина пришла в отделение банка по делам и, когда она попыталась сесть на стул с колесиками, тот отъехал, а пострадавшая упала на пол. Она сломала кость в левой руке и предприняла попытку отсудить у банка 136 тыс рублей.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по делу Нинель Брук к филиалу Петровский ПАО Банка «ФК Открытие». Женщина обратилась в суд с требованиям взыскать с банка более 136 тыс рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Стало известно, 12 марта прошлого года пострадавшая пришла в банк, чтобы открыть вклад. Ее пригласили пройти в кабинет. Когда она попыталась сесть на стул с колесиками, тот немного отъехал назад, а пострадавшая упала на пол, при этом сломав левую руку.

Эксперты заключили, что стул из IKEA функционирует, но не годится для клиентов офисов — его необходимо использовать в домашних условиях.

В итоге суд частично удовлетворил иск Нинель Брук и постановил выплатить ей 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 300 рублей за государственную пошлину.

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