СК начал расследование по делу об убийстве петербуржца

Вечером 27 июля на спуске к реке у дома 2-4 по набережной реки Пряжки в Санкт-Петербурге был найден труп мужчины 1968 года рождения.

Судмедэксперты зафиксировали у трупа огнестрельное ранение в височной области, сообщили Gazeta.SPb в СО СК России по Санкт-Петербургу.

В результате установления обстоятельств происшествия сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Место было обследовано с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины. На данный момент расследование дела продолжается, проводится комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств. Допрашиваются родственники, знакомые и коллеги погибшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что застреленного чемпиона по кикбоксингу нашли в Мойке.