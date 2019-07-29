В Ленобласти молодой человек зарезал гостя и лег спать

26-летнего жителя Волосовского района Ленобласти неоднократно судили.

В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого в деревне Большая Вруди. Молодой человек ударил гостя ножом и лег спать.

Следствие считает, что житель Ленобласти пригласил знакомого выпить к себе в комнату коммунальной квартиры, сообщили Gazeta.SPb в СКР по Ленобласти 29 июля. Двое поссорились и 26-летний мужчина ударил знакомого ножом, а затем лег спать. Пострадавший скончался на месте.

Жителя Волосовского района уже Ленобласти неоднократно судили. Следователь уже допросил подозреваемого, но пока что подозреваемому не предъявили обвинение и не избрали меру пресечения. Уголовное дело по факту убийства тем не менее возбуждено.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Следственный комитет расследует смерть петербуржца.