Автомобилисты создали нелегальную свалку в Кронштадте

Прокуратура Кронштадского района Санкт-Петербурга провела проверку на соблюдение требований природоохранного законодательства на участке на улице Зосимова.

Проверка выявила, что на земельном участке находится несанкционированная свалка отходов. Отмечается, что на данном участке осуществляет деятельность местное отделение всероссийского общества автомобилистов, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Отходы преимущественно представляют собой битый кирпич, древесину, металлолом, твердые коммунальные отходы, грунт от земельных работ. Свалка нарушает Закон об охране окружающей среды.

Прокуратура внесла представление в отношении председателя общества с обязательством ликвидировать незаконную свалку. Материалы также переданы в Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что для возмещения затрат на командировку машинист электровоза дал поддельный счет из гостиницы.