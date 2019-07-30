Для возмещения затрат на командировку машинист электровоза дал поддельный счет из гостиницы

Для возмещения затрат на командировку машинист электровоза дал поддельный счет из гостиницы
В гостинице мужчина не проживал. Фото: Pixabay

Машинист электровоза локомотивной депо Бабаево в Вологодской области был направлен в командировку на курсы повышения квалификации в Санкт-Петербург.

В ходе проверки установлено, что при отчете за командировку мужчина предоставил в бухгалтерию кассовый чек за услуги гостиницы, в которой он на самом деле не проживал.

Сотрудниками правоохранительных органов доказано, что 39-летний злоумышленник предоставил заведомо подложное документы с целью извлечения личной выгоды. В действительности мужчина проживал у родственников либо в общежитии, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД России по СЗФО.

Действия нанесли ущерб предприятию в размере 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске с 2014 года.

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