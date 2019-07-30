В Ленобласти задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске с 2014 года

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, который находится в федеральном розыске за кражу на протяжении 5 лет.

В 2014 году подозреваемый совершил хищение в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В понедельник, 29 июля, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с полицейскими районного отделения был задержан 32-летний мужчина на территории города Тихвин.

Задержанный был передан инициатору розыска.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученик седьмого класса подозревается в автоугоне в Ленинградской области.