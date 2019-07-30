Ученик 7 класса подозревается в автоугоне в Ленобласти

Сотрудникам полиции удалось по «горячим» следам раскрыть угон автомобиля сотрудницы библиотеки в Тихвине в Ленинградской области.

В понедельник, 29 июля, в отделение полиции Тихвинского района Ленобласти поступила информация от 32-летней женщины, которая работает в местной библиотеке. Она заявила, что от одного из домов 3-го микрорайона в городе Тихвин был похищен её автомобиль «ВАЗ-2105», сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По «горячим» следам сотрудникам полиции удалось задержать и изобличить в совершении преступления 15-летнего юношу, который учится в 7 классе.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Подозреваемый задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе автоугонщика задержали в ходе погони.