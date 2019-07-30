В Московском районе автоугонщика задержали в ходе погони

Полицейским удалось задержать подозреваемого в рузльтате погони в Ленинградской области.

В понедельник, 29 июля, около 15:30 часов вечера сотрудникам полиции поступила информация от 25-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он сообщил, что от дома 38 по улице Бассейной неизвестный злоумышленник совершил хищение его автомобиля марки «Мазда-3».

В течение нескольких часов в результате преследования злоумышленника на указанном автомобиле нарядом ОГИБДД УМВД по Московскому району автоугонщик был задержан, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержать 28-летнего злоумышленника удалось в поселке Никольское Тосненского района Ленинградской области. Им оказался житель республики Мордовия, который работает механиком. На территории региона пребывает без регистрации.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 («Кража»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вор сумки в троллейбусе задержан полицией Петербурга.