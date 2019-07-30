Вор сумки в троллейбусе задержан полицией Петербурга

Вор сумки в троллейбусе задержан полицией Петербурга
Похищенное было изъято. Фото: Pixabay

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, около 16:00 часов вечера у дома 114-116 по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге.

Находясь в троллейбусе, неизвестный злоумышленник совершил хищение сумки у пассажира 1990 года рождения. В сумке находились денежные средства в размере более 3,5 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате проведения мероприятий, направленных на поиск и задержание преступника, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать гражданина одного из сопредельных государств 1976 года рождения.

Похищенное у задержанного было изъято. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти трое мужчин совершили разбойное нападение на автозаправку.

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