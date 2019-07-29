В Ленобласти трое мужчин совершили разбойное нападение на автозаправку

В понедельник, 29 июля, в отделение полиции Киришского района Ленинградской области поступила информация от 43-летней женищны.

Заявительница работает оператором на АЗС в поселке Будогощь в Киришском районе Ленобласти. Она сообщила сотрудникам полиции, что около 10 часов утра в помещение автозаправки на улице Железнодорожной ворвались трое неизвестных злоумышленников и угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им деньги.

Женщина передала неизвестным около 40 тысяч рублей из кассы, после чего злоумышленники скрылись на автомобиле «Киа Оптима», сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По «горячим» следам сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать четверо граждан, которые подозреваются в причастности к данному преступлению.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Принимается решение об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция разыскивает мужчину, ударившего кондукторшу троллейбуса в Петербурге.