Полиция разыскивает мужчину, ударвишего кондукторшу троллейбуса в Петербурге

Полиция разыскивает мужчину, ударвишего кондукторшу троллейбуса в Петербурге
Фото: Скриншот / https://vk.com/spb_today

В ночь со вторника на среду, с 23 на 24 июля, в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга поступило обращение от женщины, которая работает кондуктором в троллейбусе.

Она сообщила сотрудникам полиции, что во время проезда в троллейбусе на пересечении Ленинского проспекта и бульвара Новаторов неизвестный мужчина нанес ей телесные повреждения. Злоумышленник сделал это в ходе конфликта, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщине была оказана профессиональная медицинская помощь, после чего пострадавшую отпустили домой.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоумышленники. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец рассказал об избиении кондуктора из-за отказа вернуть деньги за билет.

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Полиция разыскивает мужчину, ударвишего кондукторшу троллейбуса в Петербурге
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