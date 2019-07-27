Петербуржец рассказал об избиении кондуктора из-за отказа вернуть деньги за билет

В сеть попало видео, на котором видно, как агрессивно настроенный мужчина бьет женщину.

Историю рассказали в социальной сети «Вконтакте» этим утром, 27 июля. Пост появился в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Видеозаписью поделился мужчина, который рассказал подробности происшествия. Он уверяет, что все случилось 24 июля в троллейбусе на 45 маршруте. Судя по кадрам, некоторое время мужчина пытался разговорами убедить кондуктора вернуть ему деньги за проезд. Женщина не сдавалась, за что получила кулаком по голове. В ту же секунду агрессор покинул общественный транспорт ни с чем. Его удалось запечатлеть на камеру видеонаблюдения, сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками драчуна.

«Кондуктор попал в больницу, кто знает этого человека сообщите в первый троллейбусный парк на Ленинском 140/2»,

— написал мужчина.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что подруга зарезанной женщины в Раменском заявила, что она сама виновата.