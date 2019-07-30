Башкирский дирижер Александр Вакульский умер в Нидерландах

Башкирский дирижер Александр Вакульский умер в Нидерландах
Александр Вакульский. Фото: culture.bashkortostan.ru

Известный дирижер Александр Вакульский на протяжении более 20 лет руководил Амстердамским симфоническим оркестром.

Он скончался в Нидерландах на 71-м году своей жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии, выражая глубочайшие соболезнования родственникам, друзьям и близким таланта маэстро.

Александр Вакульский родился в Иглинском районе Республики Башкортостан. Он переехал в Голландию еще 1976 году, где вскоре стал главным дирижером Национального молодежного оркестра. На протяжении 23 лет Вакульский также являлся руководителем Амстердамского симфонического оркестра.

Музыкант ездил по миру с гастролями обоих коллективов. С 1998 года Башкортостан установил с ним творческое сотрудничество. Позже, в 2015 году, Вакульский посещал Уфу, где провел несколько репетиций с Молодежным симфоническим оркестром.

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