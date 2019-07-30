В Пушкине задержан молдаванина с поддельным водительским удостоверением

Водитель был подключен к приложению «Таксометр», которое предназначается для водителей «Яндекс.Такси».

26 июля сотрудники ГИБДД задержали гражданина Республики Молдова, незаконно управляющего такси в Пушкинском районе Петербурга, сообщает «Дорожный инспектор».

Мужчину доставили в отделение полиции, так как его водительское удостоверение выглядело подозрительно. В отделении он рассказал, что приобрел права в Молдавии за 250 евро, чтобы работать водителем такси в России.

Молдаванин был подключен к приложению «Таксометр», которое позволяет автомобилистам принимать заказы из «Яндекс.Такси». За неделю мужчина смог выполнить всего один заказ, за который получил 128 рублей.

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