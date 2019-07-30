Петербуржца, напавшего на бизнес-центр с топором, задержали

Петербуржца, напавшего на бизнес-центр с топором, задержали
Госпитализировано несколько сотрудников центра. Фото: pixabay.com

Мужчина приехал в брокерскую контору на площади Конституции и предъявил жалобу.

Мужчину, напавшего с топором на сотрудников бизнес-центра К-2 в Санкт-Петербурге, доставили в отдел полиции. Уголовное дело пока не возбуждено.

Житель Санкт-Петербурга пришел в центр на площади Конституции во вторник днем и пожаловался на услуги, которые ему предоставили, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 30 июля. Переговоры с предприниматели явно не привели к желаемому результату, потому что мужчина достал топор и использовал его против сотрудников бизнес-центра. Позже их увезли в больницу с травмами разной степени тяжести.

Мужчина сбежал, но полицейские Петербурга оперативно выяснили, где именно он скрылся, и доставили в участок. Теперь сотрудники МВД выясняют обстоятельства конфликта в Московском районе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о нападении на брокерскую контору.

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