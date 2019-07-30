Личность агрессивного водителя Rolls-Royce установлена

В понедельник, 29 июля, сотрудникам полиции стало известно об избиении мужчины в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Мужчина сообщил, что проходил мимо одного из домов по Комендантскому проспекту, где сделал замечание водителю автомобиля марки «Rolls-Royce», который ехал по тротуару.

В ответ на замечание владелец иномарки вышел из автомобиля и облил пешехода неизвестной жидкостью, нанес телесные повреждения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Личность водителя удалось установить. Им оказался 26-летний гражданин. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.15 часть 2 КоАП РФ и 12.5 часть 1 КоАП РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге трое парней из Rolls-Royce избили мужчину.