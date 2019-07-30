Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину

Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину
Хулиганы из Rolls-Royce избили пешехода, который помешал им ехать по тротуару. Фото: кадр из видео

На Комендантском проспекте мужчина препятствовал проезду по тротуару автомобиля Rolls-Royce. Из салона вышли трое, и завязалась драка.

В социальных сетях очевидцы опубликовали видео сегодняшней потасовки. Трое пассажиров роллс-ройса вышли из машины и по очереди стали наскакивать на пешехода, который мешал им проехать. Они сорвали с мужчины футболку и распылили ему в лицо газовый баллончик. Услышав крик женщины, которая стала свидетельницей драки, парни вернулись в элитный автомобиль, а сторонник соблюдения правил дорожного движения поспешил в травмпункт.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Невском районе произошла драка из-за видеосъемки

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