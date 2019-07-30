“Американский десант” в Сочи: курорт штурмуют гигантские тараканы

“Американский десант” в Сочи: курорт штурмуют гигантские тараканы
Насекомых нечаянно завезли на курорт, либо они сбежали из террариумов. Фото: Сочинский национальный парк.

9-сантиметровые вредители всеядны и могут надолго остаться на побережье Черного моря.

На улицах и в домах Сочи заметили необычайно крупных тараканов. Эксперты предположили, что насекомых нечаянно завезли на курорт, либо они сбежали из террариумов.

Американские тараканы (так называется вид) на самом деле живут по всему миру, но их родиной считают Центральную Африку, сообщает Сочинский национальный парк 30 июля. Его длина составляет 5 см и до 9 см с усами. Тараканы переносят инфекции и портят продукты, но во Вьетнаме, как отмечает администрация парка, их жарят и едят — впрочем, едва ли сочинцы оценят такое решение проблемы. Сами тараканы практически всеядны. Так или иначе, вид может закрепиться в Сочи и стать постоянным обитателем курорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Америке зафиксировали вспышку смертельного вируса.

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