Вспышка смертельного вируса в США: инфекцию переносят комары

Вспышка смертельного вируса в США: инфекцию переносят комары
Вирус особенно опасен для людей старше 50 и младше 15-ти лет. Фото: pixabay.com

В 30% случаев сонная болезнь оказывается смертельной.

Во Флориде зафиксировали вспышку вируса восточного лошадиного энцефалита или сонной болезни. Администрация штата заявляет, что инфекцию переносят комары.

Риск передачи инфекции человеку вырос, заявили в Центре контроля и предотвращения болезней Флориды 29 июля. За год в среднем только семь человек подхватывают инфекцию, но в 30% случаев она оказывается смертельной. Вирус особенно опасен для людей старше 50 и младше 15-ти лет.

Симптомы заболевания возникают через 4-10 дней с момента укуса комаром-переносчиком — они включают жар, головную боль, раздражительность, диарею и постоянное ощущение холода. Восстановление после болезни может быть тяжелым: иногда пациент навсегда зарабатывает нарушения мозговой деятельности, паралич и прочие неприятные последствия.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что амеба, поглощающая мозг, убила пловца в Северной Каролине.

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