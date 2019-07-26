Поглощающая мозг амеба убила пловца в Северной Каролине

Поглощающая мозг амеба убила пловца в Северной Каролине
Амеба попадает в мозг через нос и начинает бурно размножаться. Фото: pixabay.com

Неглерия Фоулера живет в теплых водоемах, летальность при заражении составляет 98%.

Американец Эдди Грей умер после того, как заразился амебой Неглерия Фоулера. Одноклеточный организм поглотил мозг мужчины.

Грей прибыл в парк в Северной Каролине в июле в составе миссионерской группы и искупался в местном парке, сообщает Sky News 26 июля. Амеба живет именно в теплых водоемах: хотя она поражает человека крайне редко, летальный исход при инфекции следует в 98% случаев.

Неглерия Фоулера попадает в мозг через нос при контакте с грязной водой или купании. При этом ее попадание в пищевод безвредно. В мозгу она бурно размножается и в конце концов вызывает менингоэнцефалит. С момента открытия в 1970 году зарегистрировано несколько сотен случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Норвегии призвали убивать “русских лососей”.

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Поглощающая мозг амеба убила пловца в Северной Каролине
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