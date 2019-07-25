В Норвегии испугались «русских лососей» и призвали убивать их

В Норвегии испугались &#171;русских лососей&#187; и призвали убивать их
Фото: Pixabay

Эксперты уверены, что из-за них могут вымереть другие виды рыбы.

Об этом стало известно 25 июля. Обо всем сообщает Dagbladet. Происходящем обеспокоены как обычные рыбаки, так и ученые, которым не нравится нашествие «русских лососей». Жители Норвегии назвали это «вторжением» – они убеждены, что нужно ему противостоять.

Один мужчина заявил, что только за утро поймал 20 рыб, приплывших из России. Такое положение дел опасно тем, что из-за «русских лососей» могут погибнуть другие рыбы, обитающие в водах Норвегии. Дело в том, что их так много, что выловить всех невозможно – через два года лососи погибнуть и начнут гнить, что негативно скажется на окружающей среде.

«Убивайте их»,

— призывает эксперт.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что россиян предупредили о росте цен на красную икру к Новому году. Эксперт рассказал, что икра может подорожать в ближайшее время на 20-30%. Цены будут расти до Нового года из-за роста стоимости рыбы – «красная путина» теперь обойдется в два раза дороже, чем в 2018 году.

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