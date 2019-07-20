Россиян предупредили о росте цен на красную икру к Новому году

Баночка может подорожать на треть.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщает глава информагентства по рыболовству Александр Савельев. Эксперт рассказал, что икра может подорожать в ближайшее время на 20-30%. Цены будут расти до Нового года из-за роста стоимости рыбы – «красная путина» теперь обойдется в два раза дороже, чем в 2018 году.

Один килограмм сахалинской горбуши может стоить до 380 рублей, а камчаткой кеты – 410 рублей. При этом красная рыба, скорее всего, подешевеет, но несильно.

Росстат уверяет, что сейчас красная икра стоит 3,6 тысяч рублей за килограмм. Летом 2018 года она была дешевле на 300 рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в России дешевеет красная икра. Специалист отметил, что в прошлом году удалось выловить почти 670 тысяч тонн красной рыбы. Благодаря этому оптовая цена икры упала примерно на 30%, что повлияло на стоимость одной баночки в магазине.