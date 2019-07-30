Ford Focus задавил молодого человека на Коломяжском

Иномарка ехала по Приморскому района Санкт-Петербурга со скоростью около 110 км/ч.

У ТРК “Сити Молл” насмерть сбили пешехода на переходе. Ford Focus разогнался до 110 км/час, сообщают очевидцы.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла на Коломяжском проспекте Петербурга в ночь со вторника на среду 31 июля уже после наступления темноты.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия: в лобовом стекле автомобиля осталась серьезная вмятина, а в нескольких десятках метров на газоне лежит сумка пешехода. Под колеса попал молодой человек примерно 23-ех лет на вид. В ГИБДД Санкт-Петербурга пока официально не прокомментировали аварию в Приморском проспекте Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Приморском районе задержали водителя Rolls Royce за драку.