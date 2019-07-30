Водитель Rolls Royce задержан после драки в Приморском районе

Пешеход не дал иномарке проехать по тротуару на Комендантском проспекте.

Двое мужчин устроили потасовку в Приморском районе Петербурга. Инспекторы ГИБДД задержали молодого человека из Курской области — водителя Rolls Royce, который избил пешехода и применил против него перцовый баллончик.

Драка произошла на Комендантском проспекте Петербурга во вторник 30 июля. Очевидцы рассказали в сетях, что пешеход не давал Rolls Royce проехать по тротуару. Пешеход направился в отделение полиции, куда позже и доставили водителя иномарки. Позже выяснилось, что ранее его привлекали по статье о нарушении ПДД, которое повлекло тяжелые травмы, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге установили личность агрессивного владельца Rolls Royce.