Пьяные на Volkswagen влетели в автобус в Гатчине

Двух неопознанных мужчин доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Volswagen столкнулся с автобусом на проспекте 25 октября в Гатчине. После аварии двух мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария произошла в ночь со вторника на среду 31 июля, сообщили в ГИБДД Петербурге и Ленобласти 31 июля. Легковая машина вылетела на встречную полосу и врезалась в автобус маршрута N К18А. Личности водителя иномарки и пассажира пока не установили.

Очевидцы сообщают, что и водитель, и пассажир имели признаки алкогольного опьянения. Иномарка проехала по мокрому проспекту на шипованной резине на скорости около 100 км/ч. Судя по фотографиям, на место приехали спасатели МЧС — не исключено, что пострадавших пришлось вырезать из машины.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Приморском районе Петербурга насмерть сбили молодого человека на пешеходном переходе.