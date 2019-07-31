Разбойник напал на дом 87-летней пенсионерки в Петербурге

Неизвестный злоумышленник попал в частный дом путем свободного доступа.

Во вторник, 30 июля, в отделение полиции Красносельского района Санкт-Петербурга поступила информация о хищении личного имущества пенсионерки 1931 года рождения.

Потерпевшая рассказала полицейским, что в её частный дом в поселке Горелово проник неизвестный преступник и, угрожая ножом, совершил хищение денежных средств в размере 2 тысячи рублей, двух мобильных телефонов.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Принимаются меры для задержания преступника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Фрунзенском районе 45-летний мужчина зарезал свою мать.