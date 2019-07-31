Женщина заявила о пропаже дочери, которая оставила у нее двоих детей

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 48-летняя женщина с Фрунзенского района обратилась в полицию с просьбой разыскать ее 21-летнюю дочь.

Молодая девушка приехала в гости к матери из поселка Оредеж в Лужском районе Ленинградской области с двумя сыновьями для оформления документов. Женщина сообщает, что дочь оставила ей внуков «на полчаса», после чего уехала и больше не появлялась.

Известно, что оба мальчика сейчас находятся с бабушкой, одному из низ 1,5 года, другому – 3.

Сейчас молодую мать разыскивает полиция. Сотрудники принимают все необходимые меры к установлению ее местонахождения.

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