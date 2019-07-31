Единая карта петербуржца теперь подключена к мобильной связи

К проекту «Единой карты петербуржца» присоединился сотовый оператор «Билайн». Теперь пользователи данной связи и обладатели карт имеют возможность активировать специальный тариф, в результате чего смогут пользоваться особыми льготами, общаясь по устройству связи.

Как заявляет Валерий Москаленко, глава комитета по экономической политике, с добавлением в проект городского правительства «Билан», горожане смогут пользоваться последними технологиями, а также им станут доступны не только недорогие услуги связи, но и более удобные, понятные.

Как пишет «Мойка78», новый тариф сотовой связи «Социальный тариф» можно подключить в любом офисе компании «Билайн», при себе нужно иметь Единую карту петербуржца и паспорт. Тариф включает 200 минут звонков на любые номера в регионе, 100 сообщений, 3 Гб интернет-трафика, стоимостью 120 рублей в месяц.

Также пользователям доступно безлимитное использование интернет-порталов органов власти, мессенджеров и карт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о льготах которые предоставляет Единая карта петербуржца.