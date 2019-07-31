Конфликт в троллейбусе на юго-западе Петербурга стал поводом для возбуждения уголовного дела

Злоумышленника до сих пор не удалось задержать, но полиция занимается его поисками.
Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за хулиганства в общественном транспорте.
Напоминаем, что все случилось 24 июля на пересечении Ленинского проспекта и бульвара Новаторов. Неизвестный мужчина ударил женщину-кондуктора, которая отказывалась отдавать ему деньги за проезд. Он нанес ей телесные повреждения, из-за чего петербурженке пришлось обратиться в медицинское учреждение. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения, но мужчину до сих пор не удалось задержать. Полицейские просят посодействовать поискам и рассказать любую информацию об агрессоре.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полиция поймала сына, убившего 79-летнюю мать.