Конфликт в троллейбусе на юго-западе Петербурга стал поводом для возбуждения уголовного дела

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Злоумышленника до сих пор не удалось задержать, но полиция занимается его поисками.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за хулиганства в общественном транспорте.

Напоминаем, что все случилось 24 июля на пересечении Ленинского проспекта и бульвара Новаторов. Неизвестный мужчина ударил женщину-кондуктора, которая отказывалась отдавать ему деньги за проезд. Он нанес ей телесные повреждения, из-за чего петербурженке пришлось обратиться в медицинское учреждение. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения, но мужчину до сих пор не удалось задержать. Полицейские просят посодействовать поискам и рассказать любую информацию об агрессоре.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полиция поймала сына, убившего 79-летнюю мать.

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