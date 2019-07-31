Полиция поймала сына, убившего 79-летнюю мать

Полиция поймала сына, убившего 79-летнюю мать
Женщина 1940 года рождения погибла от рук собственного сына. Фото: pixabay.com

Вчера на лестничной площадке в одном из домов на Софийской улице была найдена зарезанная 79-летняя женщина. Сегодня полиция задержала ее 45-летнего сына по подозрению в убийстве.

Следственный отдел по Фрунзенскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. По данным материалов уголовного дела, в ночь на 30 июля сын у себя дома поссорился с матерью, они не ладили. Неприязнь толкнула сына взять нож и ударить старушку не менее 12 раз в область спины, живота, рук и ног. От полученных повреждений она скончалась на месте. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что молодой собутыльник убил деда, пырнув его отверткой в живот

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