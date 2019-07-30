Молодой собутыльник убил деда, пырнув его отверткой в живот

С помощью отвертки можно устроить себе долгий отдых на нарах. Фото: pixabay.com

С помощью отвертки можно устроить себе долгий отдых на нарах. Фото: pixabay.com

В Волосовском районе Ленобласти полицейские раскрыли по горячим следам убийство 61-летнего мужчины, найденного вчера мертвым в деревне Большая Вруда.

29 июля в одной из квартир дома в Большой Вруде был обнаружен труп 61-летнего пенсионера с колото-резаным ранением живота. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан 26-летний хозяин этой квартиры. Его изобличили в том, что ночью он выпивал с потерпевшим. Под действием алкоголя мужчины внезапно поссорились, и молодой хозяин жилья ударил гостя отверткой в живот, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Следственного отдела по Волосовскому району возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый проведет время до суда в СИЗО.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что киргиза с судимостями арестовали за убийство ЛГБТ-активистки Григорьевой